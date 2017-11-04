Bitlis’te FETÖ operasyonuna 3 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis\'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün operasyon düzenledi. Bitlis merkezli Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Van\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.A., F.Ö. ve C.A.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.