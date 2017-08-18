T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te FETÖ operasyonu; 10 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli Tatvan ilçesi ile Mardin'de eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

18 Ağustos 2017 21:19

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli Tatvan ilçesi ile Mardin\'de eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil ve mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren sözde imam ve ablaların da aralarında bulunduğu, emniyet mensubu, doktor, hemşire, devlet memuru, öğretim görevlisi, esnaf ve diğer şahıslara yönelik 18 Ağustos 2017 günü Bitlis merkezli, Bitlis merkez, Tatvan İlçesi ve Mardin ilinde eş zamanlı olarak 12 şahsa yönelik gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde, 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilerin evlerinde ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Bitlis il yapılanması finans sorumlusunun eşinin evinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY\'nin kullanabileceği değerlendirilen ve çelik para kasası içindeki 75 bin 410 lira ile \'F\', \'B\', \'J\', \'K\', \'L\' ve \'E\' serisi 8 adet bir Amerikan Doları olmak üzere, 3 bin 73 Amerikan Doları, 2 bilezik, 2 ata altını, 4 cumhuriyet altını, 12 çeyrek altın ve örgütsel dokümana el konulmuştur. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSTatvanMardinFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYBitlis ValiliğiEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleFETÖPDYYapılanSilahlı TerörAğustosBitlisAmerikan DolarıTerör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24