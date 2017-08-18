Bitlis'te FETÖ operasyonu; 10 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli Tatvan ilçesi ile Mardin\'de eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil ve mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren sözde imam ve ablaların da aralarında bulunduğu, emniyet mensubu, doktor, hemşire, devlet memuru, öğretim görevlisi, esnaf ve diğer şahıslara yönelik 18 Ağustos 2017 günü Bitlis merkezli, Bitlis merkez, Tatvan İlçesi ve Mardin ilinde eş zamanlı olarak 12 şahsa yönelik gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde, 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilerin evlerinde ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Bitlis il yapılanması finans sorumlusunun eşinin evinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY\'nin kullanabileceği değerlendirilen ve çelik para kasası içindeki 75 bin 410 lira ile \'F\', \'B\', \'J\', \'K\', \'L\' ve \'E\' serisi 8 adet bir Amerikan Doları olmak üzere, 3 bin 73 Amerikan Doları, 2 bilezik, 2 ata altını, 4 cumhuriyet altını, 12 çeyrek altın ve örgütsel dokümana el konulmuştur. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir\"

