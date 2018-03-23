Bitlis'te el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlarda, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar (36) için akşam saatlerinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Vekili Tolga Polat, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ufuk Urgun, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, asker ve şehidin ailesi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Çakar’ın özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından Çakar’ın cenazesi askerlerin omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu. Şehit Çakar\'ın cenazesi defedilmek üzere memleketi Konya\'ya uğurlandı. Törene katılan Çakar\'ın ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı.

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