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Bitlis'te ehliyet sınavına giren 10 'joker' yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te geçen hafta sonu yapılan ehliyet sınavında, başkasının yerine sınava giren 10 kişi yakalandı

10 Ekim 2017 12:48

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te geçen hafta sonu yapılan ehliyet sınavında, başkasının yerine sınava giren 10 kişi yakalandı. Bu kişiler ve yerine sınava girdikleri 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, geçen cumartesi günü 7 ayrı okulda Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri Sınavı yapıldı. Ancak sınav yapılan 4 okulda 10 kişinin yerine sahte belgeler düzenleyerek, başkalarının girdiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:  
\"Bitlis merkezde 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri Sınavı ilimizde toplam 7 okulda yapılmıştır. Sınav yapılan 4 okulda başkasının yerine sınava giren 10 kişi, adına aday belgesi düzenlenmiş sınava girmesi gereken 10 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır.\"

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