Bitlis'te 'eğitimcilere saldırı' tepkisi

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'te, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası\'na (Türk Eğitim-Sen) bağlı öğretmenler, Yunus Ensari İlkokulu\'nun bahçesinde eğitimcilere yönelik şiddete son verilmesi için basın açıklaması yaptı.

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde, geçen cuma günü, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin müdürü Ayhan Kökmen\'in 2 öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi, Ahlat\'ta yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Türk Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı Ünal Gürbüz, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, \"Öğretmene şiddet noktasında bütün eğitim çalışanlarını tek vücut şekilde, dimdik ayakta olduğunu Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Yetki sahibi olanların da öğretmene karşı şiddet olaylarını sadece kınamakla yetinmesini istemiyoruz. Kendilerinden daha somut adımlar atmalarını bekliyoruz ve caydırıcı hukuki tedbirlerin alınmasını istiyoruz\" dedi.

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