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Bitlis'te de toplantı ve yürüyüş yasak!

Bitlis'te her türlü gösteri, basın açıklaması ve yürüyüş, 7 gün boyunca yasaklandı

23 Kasım 2016 22:21

Bitlis'te il genelinde yapılacak olan her türlü yürüyüş, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma türündeki tüm etkinlikler; oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 23-29 Kasım tarihleri arasında valilikçe yasaklandı.

Bitlis Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11inci maddesi m bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun 11/c maddesi hükümleri gereğince; 2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek-1 maddesi kapsamında il genelinde yapılacak olan her türlü yürüyüş, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma türündeki tüm etkinlikler, bu etkinlikler öncesi ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 23-29 Kasım 2016 tarihleri arasında il genelinde valiliğimizce yasaklanmıştır."

 

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