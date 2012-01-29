-Bitlis'te çığ altında kalan 2 kişi öldü BİTLİS (A.A) - 29.01.2012 - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sallıca köyü yakınlarında çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Van-Tatvan karayolundaki Sallıca köyü Kesan Deresi mevkisine sabah saatlerinde çığ düştü. Keklik avlamak üzere bölgeye giden Nedim Karaca, Hasip Hatım ile Murat Güler çığ altında kaldı. Murat Güler, çığdan kendi imkanları ile kurtuldu. Karaca ile Hatım'ın cesedi ise bölgeye giden İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma ve Özel İdaresi ekipleri ile köy halkının çalışması sonucu kar altından çıkarıldı. Murat Güler, sabah saatlerinde Nedim Karaca ile Tatvan'dan Sallıca köyüne geldiklerini söyledi. Güler, burada Hasip Hatım'ı da alarak keklik avlamak için köye 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alana gittiklerini anlattı. Güler, ''Her hafta sonu ava çıkıyorduk. Bu hafta da yine ava gitmek üzere bir araya geldik. Ben dağın üst kesimindeydim. Nedim ve Hasip dağın eteğindeydi. Onlara gelmemeleri için işaret ettim. İşaretimin hemen ardından çığ düştü. O ana kadar hiç silah kullanmamıştık'' dedi. Karaca ve Hatım'ın cesedi, Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalışmaları izleyen Karaca'nın yakınları fenalık geçirdi.