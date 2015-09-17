Bitlis'te cezaevine saldırı

Bitlis'te iddiaya göre PKK'lılarca, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 20.30 sularında teröristlerce, Bitlis E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na, uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldığı bildirildi.
Cezaevinin doğu yönünden yapılan saldırıya güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine saldırganların kaçtığının belirtildiği açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı vurgulandı.
Açıklamada, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.