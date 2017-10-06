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Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Güroymak İlçesi'nde biri adam öldürme, diğeri akaryakıt  kaçakçılığı suçundan aranan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı

06 Ekim 2017 20:10

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Güroymak İlçesi\'nde biri adam öldürme, diğeri akaryakıt  kaçakçılığı suçundan aranan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.
Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda akaryakıt kaçakçılığı ile tehdit suçlarından aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. ile kasten adam öldürme suçundan aranan A.S. gözaltına alındı.
Şüphellier, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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