Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Güroymak İlçesi\'nde biri adam öldürme, diğeri akaryakıt kaçakçılığı suçundan aranan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda akaryakıt kaçakçılığı ile tehdit suçlarından aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. ile kasten adam öldürme suçundan aranan A.S. gözaltına alındı.

Şüphellier, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.