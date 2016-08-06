Bitlis'te çatışma; bir asker şehit oldu

Bitlis'in Hizan ilçesi Nazar Bölgesi'nde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lılar roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, bir korucu yaralandı.

DHA'nın haberine göre; saldırı, Hizan’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Nazar bölgesinde meydana geldi. Ormanlık alana gizlenen bir grup PKK’lı, saat 21.30 sıralarında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Saldırıya askerler anında karşılık vererek çatışma çıktı. Açılan ilk ateş sırasında 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralanan korucu ise Hivan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Çatışma sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.