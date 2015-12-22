T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te çatışma; bir asker şehit oldu

Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde askerlerle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu, bir asker yaralandı

22 Aralık 2015 20:03

Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde dün 2 askerin şehit düşmesi ve 8 askerinde yaralanmasından sonra bölgede başlayan operasyonlarda 1 asker daha şehit oldu. Çatışmada iki PKK’lının da öldüğü bildirildi.

Yaralı asker Bitlis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Çıkan çatışmada, iki Bölücü Terör Örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Gelen son şehit haberiyle birlikte 2 günde Bitlis’teki şehit sayısı 3’e yükselmiş oldu. Bölgede hava ve kara destekli operasyonlar devam ediyor.

ETİKETLER

genelkurmayaskerşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24