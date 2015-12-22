Bitlis'te çatışma; bir asker şehit oldu

Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde dün 2 askerin şehit düşmesi ve 8 askerinde yaralanmasından sonra bölgede başlayan operasyonlarda 1 asker daha şehit oldu. Çatışmada iki PKK’lının da öldüğü bildirildi.

Yaralı asker Bitlis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Çıkan çatışmada, iki Bölücü Terör Örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Gelen son şehit haberiyle birlikte 2 günde Bitlis’teki şehit sayısı 3’e yükselmiş oldu. Bölgede hava ve kara destekli operasyonlar devam ediyor.