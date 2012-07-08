T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te çatışma: 3 asker yaralı

Çatışmanın ardından bölgede başlatılan hava ve kara destekli operasyonların devam ettiği kaydedildi

08 Temmuz 2012 02:28

Bitlis'te PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Çatışmanın ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Tatvan'da PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hanelmalı köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

''Çatışmanın yaşandığı bölgede vatandaşın can güvenliğinin korunmasına gerekli hassasiyet gösterildi. Yapılan 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Olay yerinden alınan yaralı askerler, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri ameliyata alındı.''

ETİKETLER

BitlisçatışmaaskeryaralıValilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24