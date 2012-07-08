Bitlis'te çatışma: 3 asker yaralı

Bitlis'te PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Çatışmanın ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Tatvan'da PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hanelmalı köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada, 3 askerin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlara yer verildi:
''Çatışmanın yaşandığı bölgede vatandaşın can güvenliğinin korunmasına gerekli hassasiyet gösterildi. Yapılan 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Olay yerinden alınan yaralı askerler, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri ameliyata alındı.''