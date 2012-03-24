Bitlis'te çatışma: 15 kadın PKK'lı öldü

T24 - Bitlis'in Hizan ilçesi yakınlarında dün çıkan ve akşam saatlerinde 8 olarak açıklanan öldürülen PKK'lının sayısının bugün yapılan arazi aramasında 15'e çıktığı belirlendi. Öldürülenlerin hepsi kadın

Siirt'in Baykan ile Bitlis'in Hizan ilçesi sınırında bulunan Çeltikli köyü kırsalındaki Sehi ormanları mevkiinde dün sabah saat 10.00 sıralarında tespit edilen bir grup PKK'lı ile çatışma çıktı. Siirt ve Bitlis'ten bölgeye sevk edilen jandarma ve polis özel harekat timlerininde katıldığı operasyonda çatışmalar dün gece geç saatlere kadar sürdü.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; dün gece en son 8 olarak belirlenen öldürülen PKK'lı sayısının 15'i bulduğu öğrenildi. Bu sabah saatlerinde çatışmanın olduğu alanda arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 15 PKK'lının cesedi ile 15 adet kaleşnikof otomatik tüfek, bol miktarda techizat buldu. Çatışma bölgesinde iki ayrı mağarada yapılan aramada ise bol miktarda lojistik ve yaşam malzemeleri elegeçirildi.

Hepsi kadın

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sehi Ormanları mevkisinde bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis özel harekat timleri sevk edildi. Köy korucularının da katıldığı operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada, 15 kadın PKK'lı öldürüldü, 1 köy korucu şehit oldu, 3 köy korucusu yaralandı.