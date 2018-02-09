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Bitlis'te caminin kurşun levhalarını çalan hırsız gözaltında

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, Şerefiye Camisi'nin çatısında bulunan 45 kilo ağırlağındaki kurşun levhalar çalındı

09 Şubat 2018 20:15

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, Şerefiye Camisi\'nin çatısında bulunan 45 kilo ağırlağındaki kurşun levhalar çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hırsızlık şüphelisi F.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği, Şerefiye Camisi\'nin külliyesinde bulunan 45 kilo ağırlığındaki kurşun levhaların çalışması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, hırsızlık şüphelisi F.O.\'nun polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:
\"8 Şubat 2018 günü ilimiz Hal Meydanı yanında bulunan ve kültür miraslarından sayılan Şerefiye Cami\'nin çatısında bulunan yaklaşık 45 kilo ağırlığındaki kurşun levhaların çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren F.O., aynı gün çalmış olduğu kurşun levhalarla birlikte yakalanmış ve şahısla ilgili adli işlem başlatılmış, kurşun levhalar ise tekrar cami görevlilerine teslim edilmiştir.\"

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