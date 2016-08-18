Bitlis'te bombalı saldırı; 5 asker, 1 korucu şehit oldu, 7 asker yaralandı

Bitlis'te askeri aracın geçisi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker, 1 koruyucu şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgiliere göre, Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalında, askeri aracın geçisi sırasında yola döşenen EYP infilak ettirildi.

Hizan’ın Nazar bölgesinde dün akşam geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bu operasyon sırasında çıkan çatışmada köy korucusu Müslüm Yaldız şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Bölgedeki operasyonu tamamlayıp bugün öğle saatlerinde dönüşe geçen askerleri taşıyan konvoya Gayda Köyü yakınlarında PKK’lı teröristler bombalı tuzak kurdu.

Hizan’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta saat 13.00 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler yola önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden ikisi daha kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısı 5'e yükselirken, yaralanan 5 asker ise helikopterle getirildikleri Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bölgede PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

Dün geceki korucunun şehit olmasıyla şehit sayısı 6’ya çıkarken, aynı olayda yaralanan askerle birlikte toplam 6 askerin tedavisi de sürüyor.