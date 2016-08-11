Bitlis'te bir ton patlayıcı yüklü minibüs bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sahte plakalı bomba yüklü minibüs ele geçirildi.

Vatandaşların ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İşletme Mahallesi'nde terk edilen bir minibüste arama yaptı. Minibüsün arka kısmında bomba düzeneği olduğunu fark eden ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye zırhlı araçlar, bomba imha ve terörle mücadele şubesi ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından bomba düzeneği devre dışı bırakıldı.

1 ton patlayıcı bulundu

Bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu, minibüste 2 piknik tüpü ve 9 varile tuzaklanmış yaklaşık bir ton patlayıcının bulunduğunu belirlendi.

İlçe sahte plakayla dün giriş yaptığı belirlenen bomba yüklü minibüsün, uygun bir yerde kontrollü olarak imha edileceği bildirildi.

Bu arada, yol kenarına terk edilen minibüsün önüne, dikkat çekmemesi amacıyla Türk bayrağı bırakıldığı görüldü.