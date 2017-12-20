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Bitlis'te basma düzenekli PKK patlayıcıları ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülen basma düzenekli 25'er kiloluk 3 el yapımı patlayıcı bulundu

20 Aralık 2017 15:46

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, PKK\'lı teröristler tarafından toprağa gömülen basma düzenekli 25\'er kiloluk 3 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı\'na gelen bir istihbarat üzerine dün Tatvan ilçesine bağlı Güreşçi köyü Taşdemir mezrasının Şaştık Tepe bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide arama tarama çalışması yapıldı. Yapılan aramalarda, PKK\'lı teröristler tarafından 25\'er kiloluk teneke kutulara koyularak toprağa gömülmüş 3 el yapımı patlayıcı bulundu. Mazot ve amonyum nitrat karışımı pil bloğu ile hazırlanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcılar, kontrollu şekilde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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