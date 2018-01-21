Bitlis'te askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 12 yaralı!

Bitlis'in Hizan Kolludere bölgesinde operasyondaki askeri timin üzerine çığ düştü. Çığda 5 askerin şehit olduğu, 12 askerin de yaralandığı belirtildi.

Bitlis kırsalında başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü.

Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başlandığı, kayıp askerleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Valilikten açıklama

Bitlis Valiliği, çığ düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." dedi.