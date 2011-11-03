Bitlis'te askeri konvoya saldırı, çatışma sürüyor

T24 - Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Buzlupınar mevkiinde askeri konvoyun geçişi sırasında taciz ateşi açıldı. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.





Ölen yada yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmezken çatışmanın sürdüğü bildirildi.



Bitlis-Diyarbakır Karayolu'nda askeri konvoya bir grup PKK'lı tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



Saldırı, Bitlis-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresindeki Buzlupınar Mevkii'nde bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yoldan geçen askeri konvoya bir grup PKK'lı tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



Bölgeye helikopter desteğinde takviye timler gönderilirken operasyonun devam ettiği belirtildi



