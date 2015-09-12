Bitlis'te 60 ton patlayıcı ele geçirildi

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesi kırsalında devam eden çalışmalar neticesinde Tokaçlı Köyü yakınlarında üzeri kamufle edilmiş sığınaklarda 60 ton patlayıcı malzeme, gıda ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen malzemelerin olay yerinde alınan güvenlik önlemleri neticesinde imha edildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Devam eden çalışmalarda İlimiz Tatvan İlçesi Tokaçlı Köyü civarında bulunan kırsal alanda çok sayıda örgüt mensubunun barındığı, çok miktarda silah, mühimmat, yaşamsal ve diğer lojistik malzemelerle beraber yaklaşık (60) ton civarında güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı maddenin zemine kazılan çukurlarda üzerleri örtülü kamufle edilmiş şekilde saklanıldığı, bu malzemelerin gerçekleştirilmesi muhtemel saldırılarda kullanılacağı yönünde elde edilen bilgiler ışığında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Tatvan İlçemizde konuşlu 10. Mekanize Tugay Komutanlığıyla kurulan koordine neticesinde, bahse konu patlayıcı maddeler ile diğer materyallerin yerleri kısa süre içerisinde tespit edilmesine müteakip, hava destekli yapılan operasyonel çalışmada örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ile beraber yaklaşık (60) ton civarındaki patlayıcı madde erzak ve mühimmat depoları imha edilmiştir."