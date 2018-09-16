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Bitlis'te 501 gram metamfetamin ele geçirdi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, 501 gram metamfetamin ele geçirildi

16 Eylül 2018 21:41

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, 501 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası karayolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste yapılan aramada V.Ç., isimli şüpheliden 501 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli V.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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