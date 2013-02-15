Bitlis'te 4 dakikada 3 deprem!

Bitlis'te 4 dakika arayla 3 ayrı deprem meydana geldi. Merkez üssü Bitlis'in Tatvan İlçesi'nin Dönertaş ve Sobuyu ile Hizan'ın Gökay köyleri olan 2.5, 2.8 ve 3.7 büyüklüğündeki depremler paniğe yol açtı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre ilk olarak saat 15.55'te meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hizan ilçesine bağlı Gökay Köyü olduğu belirtildi.

Saat 15.58'de 2.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün Tatvan'ın Suboyu, 15.59'daki 2.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün de Tatvan'ın Dönertaş Köyü olduğu bildirildi.

Can ve mal kaybına yol açmayan depremler, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.