Bitlis'te 220 polis adayı yemin ederek diploma aldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu 220 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adımlarını attı.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tolga Polat, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Müftüsü Faysal Geylani ve çok sayıda polis yakınları katıldı. Eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 220 polis adayı, mezuniyet töninde mesleğe ilk adımlarını atarken, salonda yürüyüş yaptı. Bitlis Valisi Ustaoğlu,Türkiye’nin eğitimle daha ileriye gittiğini, üniversite mezunu polislerin halkın güvenini sağlamada önemli bir işlevi olacağını söyledi.

Türkiye, Müslüman ve İslam aleminin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirten Vali Ustaoğlu, bu anlamda tüm Müslümanların kutsal beldesi olan Kudüs\'e karşı alınan kararın herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:

\"Bugün 6 ay eğitimlerini tamamlanan 220 polisimiz mezun olup mesleğe ilk adımlarını attı.Bir ülkenin güvenliği ne kadar sağlam olursa, o ülkede o denli huzur ve sükunet üst düzeyde olur.Çünkü insanlar kendilerini güvende hissettiklerinde daha rahat yaşamalarını sürdürürler. İşte tüm bu hizmetlerin gelişmesinin temelinde emniyet hizmeti gelmektedir. Emniyet olmadan eğitim, kalkınma ve yatırım olmaz. Bu noktada size çok önemli görevler düşmektedir.Sosyal hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve yasalar en önemli kılavuzunuz olacaktır. Ülkemizin geçirdiği şu kritik süreçte özellikle 15 Temmuz\'da yaşadığımız olaylar, bize bir kez daha göstermiştir ki; gücünü yasadan değil, adeta bir meczuptan ve şarlatandan alarak bu ülkemize yaşatılan felaketi birlikte gördük. Onun için aklımızı ve aklınızı bir yerlere kiraya vermeye değil, aklınız bu memleketin yasaları ve anayasası olacaktır.15 Temmuz\'da nasıl ki bu memleket Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirdiyse, Fethi Sekin\'ler bu memleketi kanlarıyla sulamışsa, göreve başladığınızda ülke, bayrak ve vatan için gözünüzü kırpmadan canlarınızı feda edeceğinize olan inancımız tamdır.\"

Mezuniyet töreninde konuşan Bitlis Polis Melek Eğitim Merkezi Müdürü Murat Abdullah Tombul ise 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 220 polis adayını mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tombul, \"Vatanın dört bir köşesine gidecek arkadaşlarımın her şartta yüreklerindeki bayrak, vatan ve millet sevgisiyle görevlerini kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yerine getireceklerine, aziz milletimize hizmet etmenin şeref ve onurunu ömür boyu yaşayacaklarına, düşmanın her türlüsüne göğüs gererek ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına inancım tamdır. Tüm mezunlarımızı kutlar, yeni görevlerinin kendilerine, ailelerine, teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi\'ni birincilikte biriden Oğuzhan Yıldırım\'ın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Vali Ustaoğlu, mezun olan 220 polis adayına diplomaları ve çeşitli hediyeler verdi.Törende, mezun olan polis adayları, havaya keplerini atarak mezuniyet sevincini kutladı.



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