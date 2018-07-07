Bitlis'te 2 bin 500 metre yükseklikte şenlik coşkusu

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde devam eden Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen Nemrut Şenlikleri\'ne, 2 bin 500 metre yükseklikteki Nemrut Krater Gölü ev sahipliği yaptı.

Şenlik için belediye tarafından tahsis edilen minibüsler vatandaşları ve turistleri sabah saatlerinde Nemrut Krater Gölü\'ne taşıdı. Şenliğe katılanlar, davul zurna ve müzik eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi. Belediye Başkanı Fettah Aksoy\'un zaman zaman eşlik ettiği halayların ardından davetlilere belediye ekipleri tarafından öğle yemeği ikram edildi. Vatandaşların gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, şöyle konuştu:

\"Biz her yıl 1-10 Temmuz tarihleri arasında Nemrut Şenlikleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz bu doğa harikası olan Nemrut\'u, doğamızı, gölümüzü, bütün ülkemize, Avrupa\'ya ve tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu yükseklikte Avrupa\'da başka bir göl yok. İnsanlarımızın bölgemize ve Nemrut Krater Gölü\'nü görmeye gelmesi yeterli bir sebeptir. Dolayısıyla bu saklı yerimizi, Nemrut Dağı\'mızı bu tür festivallerle herkese duyurmak ve göstermek istiyoruz.\"

Belediye Başkanı Aksoy, bölgenin güvenli olduğunu da belirterek, \"Bölgemiz çok bakir. Gezilmesi, görülmesi gereken çok yer var. Buralara kamp yapmak için gezmek görmek için gelebilir, gece de kalabilirsiniz. Bu doğa harikası yerin güzelliklerini kaçırmayın. \'Buyurun gelin\' diyorum. Biz başta Van Gölü olmak üzere birçok değerimize sırtımızı dönmüşüz. Biz bundan sonra önümüzü Nemrut Krater Gölü\'ne, Van Gölü\'ne döneceğiz” dedi.

Başkan Aksoy, bölgede çeşitli projelerin de uygulanacağını dile getirerek şunları söyledi:

\"Nemrut\'un zirvesi dediğimiz alanda Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bir proje çalışması yapıyor. Proje çerçevesinde inşa edilecek seyir terası ile hem Van Gölü\'nü hem de Nemrut Krater Gölü\'nü aynı anda izleme fırsatı yakalayacağız. Bu bölgede amfi tiyatro alanlarından yöresel ürünlerin satışının yapılacağı reyonlar, insanların gelip oturup kahvesini çayını içeceği alanlar inşa edilecek. Van Gölü gibi büyük bir gölümüzün tanıtımında ciddi eksikliklerimiz var. Van Gölü\'nün sodalı olan suyu vücuttaki bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Başta sedef hastalığı olmak üzere birçok hastalığa şifadır. Van Gölü etrafında vatandaşlarımızın girebileceği mekanları yapabilirsek, tekne turları düzenlersek inanıyorum ki bölgenin turizminin kalbi Tatvan\'da, Bitlis\'te atacaktır.\"

Bir grup arkadaşıyla birlikte İran\'dan gelen üniversite öğrencisi Elnaz Sardarinia ise internet üzerinde araştırma yaparak bölgeye geldiklerini, ancak araştırmalarından daha çok şeyi gördüklerini ve bölgeyi çok beğendiklerini söyledi.



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