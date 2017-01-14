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Bitlis'te 2 asker şehit oldu

Çıkan çatışmada 2 asker de yaralandı

14 Ocak 2017 12:44

Bitlis'te devam eden operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadesi kullanıldı.

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Bitlis2 asker şehit olduçatışma

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