Bitlis'te 15 alan özel güvenlik bölgesi ilân edildi

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Tatvan ilçesindeki "Anadere-1 Bölgesi"nin, 1-15 Eylül tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Bu kapsamda Tatvan ilçesinde özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar, şöyle sıralandı:

"Mürşit Deresi, Cink Deresi, Kilise Deresi ve Hanelmalı köyünün doğusu, Milahelizan Tepe'nin doğusu, Şehtin Tepe ve güney yamaçları, Mirgan Deresi doğusu, Şengesor Tepe, Zindağı Tepe'nin doğusu, Şikerin Dağı Tepenin doğusu, Davultaşı sırtı, Lenok Deresi, Taşpınar, Çembeli Pınarı, Kırkbulak köyünün kuzey doğusu, Boz Tepe, Amilhan Tepe, Germav Tepe, Nildağı sırtı, Nezu Deresi, Meydan Deresi, Gevribel Tepesi, Pirsaş Deresi, Gevribel Deresi, Hatesorbaşı Tepe, Sirman Tepe, Başkungan Deresi, Rerabasi Deresi, Kolanis Tepe, Çeperigevan sırtı, Biyaceni Pınarı, Biruma Deresi, İsvan Deresi, Girilukan Tepe, Varibiyu Tepe, Karnealan Tepesi, Mirgetaş Tepesi, Yunus Pınarı, Çeperigevan sırtı, Fakirhan Pınarı, Giyadurunamazır Tepe, Geremargu Tepe, Salahburun Tepe, Makine sırtı, Geremandu Tepesi, Kaçkaya Tepe, Kirişkan Tepe, Nezre Deresi, Deliovu Deresi, Dink Deresi, Kanisbi Deresi, Girihaşk Tepe, Tirbebir Tepe, Kümran Deresi, Küçüksu Deresi, Boz Tepe, Lerok Deresi, Kırkbulak köyü kuzeydoğusu, Köprü Pınarları mevkisi kuzey doğusu, Karesi Tepesi, Binekçayı Tepesi, Pırtasor Tepesi, Gamçelek Deresi, Nasur Tepesi, Davazderebaşı Tepe, Atınç Tepe, Süku Deresi, Geli Deresi, Kırıkçeşme Yaylası, Delevikal sırtı, Serkani Deresi, Kırmızıtaş Deresi, Karam Deresi, Hanemir Tepe, 2966 rakımlı tepe, Cibu Deresi, Moravizino Tepesi'nin güneyi, Çetinpınarı mevki, Yalancıçat Tepe, 2901 rakımlı tepe, Zavalar mevkisi güneyi, 2781 rakımlı tepe, Hanemir Tepe, Danagöz Dere, Umursuz Dere, Şaşarot Dere, Navi Tepe güneyi, Moza Tepe, Hudut Tepe, Rolan Tepe, Tutam Tepe, Hoşav Tepe, Cotik Tepe, Delacicotik Tepe, Koçyatağı Çukuru, Üzüm Deresi, Nasurdağı Tepesi, Aynaolağı Tepe'nin doğusu, Ayna Tepe, Raşu Tepe, Beybin Gediği, 2982 rakımlı tepe, Tepe, Birsor Yayla Tepe, Tirbabir Tepe, Haştkahni Deresi, Bişi Tepe, Gevri sırtı, Süleyman Tepe, Geniştaş Tepe, Haşkani Tepe, Hoşkovan Tepesi, Harahiri Pınarı, Divrik Tepe, Pidan Deresi, Geliduli Deresi, 2571 rakımlı Tepe, Azapağa Tepesi, 2312 rakımlı tepe, Yayla Tepe, 2384 rakımlı tepe, İsmail Deresi, Arbabir sırtı, Meydan sırtı, Şen Tepe, Seltalan Deresi, Piştak Deresi, Darazihabahçe Deresi, Sertavar Deresi, Derenç Deresi, Sergüzan sırtı, Mergan Pınarı, Kutik Tepe, Agori Yaylası, Sensenpınar Yaylası, Sinsi Tepe, Sela Tepe, Geli Deresi, Koz Deresi, Haştikoni Yaylası, Süleyman Tepe, Navalasti Tepe, Eskiyayla Tepe, Hazdağı Yaylası, Darabi Deresi, Mergekaya Deresi, Kozdağı Tepesi, Meydan Tepe, Sıvık Tepe, Horoz Yaylası, Pohik Yaylası, Hafi Kayası, Horizozaci sırtı, Oranis Deresi, Kevripetkar Kayası, Kimyakup Tepe, Kavran sırtı, Kevrihelizan Kayası, 2304 rakımlı tepenin güneyi, Desti Kayası'nın güneyi, Karatay sırtının güney batısı, Bandi Deresi, Keşan Deresi, Davasarık Kayası, Kayskiküsitan sırtı, Tüp Deresi, Şerbisyan Tepe, Tahtaderki Tepe'nin batısı, Kevriküzan Tepe, Piraşin sırtı, Sadık Kayası, Militorkara Tepe, Miletijik Tepe, Kurtihaşari Tepe, Kelehun Tepe, Hafi Yaylası, Hastikahni Yaylası, Seriyugari Tepe, Sela Tepe, Milopınar Tepe, Mangur Deresi, Korunuç Deresi, Haskelan Tepe, Toris Deresi, İşino Pınarı, Amer Tepesi, İsmail Deresi, Kululik Tepe, Karataş Tepe, Dikan Pınarı, Mergagovan Pınarı ve Delki Pınarı'nın kuzeyi, Huruzi Dere kuzeyi, Galeraş sırtı, Huare Tepe, Geyniye Tepe ve Öküz Pınarı'nın kuzeyi, Guharomango Tepe, Külat Yayla Tepe kuzeyi, Milehelizan Tepe kuzeyi, Zendehun sırtı, Biridun sırtı, Tahtikülati sırtı, Yılantaş Deresi, Kevrinaz Kayası, Kelhakafiran Tepe, Tahtadelki Tepe ve Ormanüstü Dere.”

Açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'nci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından söz konusu bölgelere girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.