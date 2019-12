-Bitlis'te 130 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı BİTLİS (A.A) - 24.10.2011 - Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Bitlis'te de hissedilen 7.2 depremin ardından Van ve Erciş'ten 130 yaralı geldiğini söyledi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bitlis merkez, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan Devlet Hastanesi ve Tatvan Özel Can Hastanesi'nde 130 yaralının tedavi altına alındığını bildirdi. Yılmaz, Bitlis kent merkezi, ilçeler ve tüm köylerde de eğitime yarın ara verildiğini açıkladı. Bu arada, Bitlis Belediyesi de Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hastalar için negatif gruplarında kanlara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde yaralanan depremzedeler, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'a sevk ediliyor. Ambulanslarla Erzurum'a sevk edilen 14 yaralı, Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen 64 yaralının ikisi hayatını kaybederken, Iğdır Devlet Hastanesine 6 yaralı sevk edildi. Iğdır Valisi Amir Çiçek, hastaneye gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastalar geçmiş olsun dileğinde bulunan Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki depremi Iğdır'da da hissettiklerini, ilde can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti. Depremin ardından kriz merkezini faaliyete geçirerek, devlet hastanesini hazır hale getirdiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti: ''Depremin ardından bölgeye 7 tam donanımlı ambulans, 6 uzman doktor, 10 elektrik teknisyeni, 4 jeneratör, 260 çadır, 30 battaniye ve iş makineleri ile arama kurtarma ekibi gönderdik. Hastanemize 2'si çocuk 4'ü yetişkin 6 kişi geldi. Tedavileri sürüyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah sayı artmaz. Iğdırlı vatandaşlarımız beni telefonla arayarak, 'ne lazımsa yapalım' diyorlar. Vatandaşlarımız, gıda ve battaniye desteğinde bulunabilirler.'' Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü bölgeye 3 helikopter, jenaratör ve telsizin yanı sıra çok sayıda ekipman gönderdi. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde büyük hasar meydana gelirken, 4 emniyet mensubunun yaralandığı öğrenildi. Erciş'te 800 kişilik arama kurtarma timinin bulunduğu, Azerbaycan ve İran'dan gelen ekiplerin de çalışmalara katıldığı öğrenildi. Bu arada, Erciş'te 90 evin yıkıldığı belirtildi. Van merkezinde doğalgaz sorunu büyük ölçüde giderilirken, şehrin yüzde 70'ine elektrik veriliyor. Valilik'ten alınan bilgiye göre, şehirde yarın 65 bin ekmek dağıtılacak, Erciş ve çevre köylere bin 500 çadır gönderilecek. Öte yandan, Van merkezde bulunan Et ve Balık Kurumu arazisi başta olmak üzere stadyum, eski Van kalesinin çevresindeki araziler de çadır kent kurma çalışmaları başlatıldı.