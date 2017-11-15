Bitlis'te 112 Acil ekipleri kışa hazır

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri\'nin (UMKE) de desteğiyle kış hazırlıklarını tamamladı.

Kış şartlarının zorlu geçtiği Bitlis\'te, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 27 ambulans, 1 kar aracı, 6 paletli ambulans, 1 obez ambulansı ve çalışanlarıyla acil vakalara müdahale etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl zorlu doğa koşullarına rağmen hastalara ulaşmak için şartları zorladıklarını belirten Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Mahmut Konyar, bu yıl UMKE\'nin de desteğini alarak daha iyi hizmet vermek istediklerini söyledi. Konyar, geçen yıla göre gerek ambulans gerekse personel anlamında daha iyi olduklarını belirterek, şöyle dedi:

\"2017-2018 yılı kış hazırlıklarımızı UMKE ve 112 ekipleri olarak tamamladık. Şu an kışa hazır bir şekilde Acil Komuta Merkezi\'nde ekiplerimiz beklemektedir. Ayrıca 42 kişilik gönüllü UMKE personelimiz mevcut. Normalde UMKE olarak konuşlandırılmış bir istasyonumuz bulunmazdı. Bir olay olduğu zaman ekipleri evlerden toplamak zorunda kalıyorduk. Bu bazen 45 dakikamızı alıyordu. Bu kaybı ortadan kaldırmak için 7 gün 24 saat usulü çalışacak UMKE timi oluşturduk. Bunları da Bitlis\'te yolların kesiştiği nokta olan Rahva bölgesinde konuşlandıracağız.\"

\'ASILSIZ İHBARDA BULUNMAYIN\' UYARISI

Geçen yıl iklim şartlarına aldırış etmeden çalıştıklarını belirten Başhekim Konyar, asılsız ihbarlar konusunda uyarıda bulundu. Konyar, şunları kaydetti:

\"Geçen yıl eksi 22 derecede çalışıyorduk. Köylere gidiyorduk. Normalde ne kadar kamu spotu olsa da gecen yıllara göre asılsız ihbarları düşürdük. Bu yıl halkımızdan ricamız; yolların açılması için 112\'yi meşgul etmesinler. Sırf köy yolu açmak için 112\'yi aradıkları zaman başka ihtiyacı olan hastalara ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Onları mağdur ediyoruz. Bu bir vebal ve kul hakkıdır. Bölgemizdeki insanların hassasiyet göstermelerini umuyoruz. Şimdiden tüm halkımıza teşekkür ediyorum. 7 gün 24 saat olmak usulü ile dağda, taşta, karda her ne şartta olursa olsun insan gücünü, gerekirse ambulanslarımızın gücünü kullanılarak insanlara hizmet vermek için uğraşıyoruz. Bu arada, geçen yıl kentimizde 112 Acil Komuta Merkezi\'mize toplamda bir günde 2 bin 600 ila 3 bin çağrı düşüyordu. Bu çağrıların 100 ile 150 civarı asıllıydı. Çok şükür medya, kamu spotu, camilerdeki duyurularla bu rakam 3 binden bine düştü. Vaka sayısı ise ortalama 100 kişi çıkıyor. Normalde baktığımda güzel bir seviyeye geldik. Bundan sonra sıfır asılsız çağrıya gelmeyi hedefliyoruz. Halkımızdan bu konuda özverili davranmasını bekliyoruz.\"



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