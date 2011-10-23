-Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi BİTLİS (A.A) - 22.10.2011 - Bitlis'te güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis merkez Kayalıbağ köyü kırsalında güvenlik güçlerinin ''dur'' ihtarına iki teröristtin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, teröristlerden birinin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, 5 Ekim'de Bitlis-Baykan karayolu üzerinde askeri konvoya, 18 Ekim'de ise Bitlis-Güroymak karayolunda zırhlı polis aracına saldırıda bulunarak 5 polis memurunun şehit edilmesi, 5 sivil vatandaşın ölümüne, 2 vatandaşın da yaralanmasına neden olan grupta yer aldığı kaydedildi.