T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi  BİTLİS (A.A) 

23 Ekim 2011 01:21

-Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi  BİTLİS (A.A) - 22.10.2011 - Bitlis'te güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.  Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis merkez Kayalıbağ köyü kırsalında güvenlik güçlerinin  ''dur'' ihtarına iki teröristtin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, teröristlerden birinin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.  Etkisiz hale getirilen teröristin, 5 Ekim'de Bitlis-Baykan karayolu üzerinde askeri konvoya, 18 Ekim'de ise Bitlis-Güroymak karayolunda zırhlı polis aracına saldırıda bulunarak 5 polis memurunun şehit edilmesi, 5 sivil vatandaşın ölümüne, 2 vatandaşın da yaralanmasına neden olan grupta yer aldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24