T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

02 Mart 2018 14:36

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Bitlis Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 28 Şubat 2018 günü Bitlis üzerinden, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1 kilogram uyuşturucu/uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirilerek, 3 şahıs yakalanmıştır. Olay ile ilgili yakalanan S.A. Ü.G. ve S.G. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek veya sağlamak suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir.\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABİTLİSOlaylaBitlis ValiliğiMüdürlüğümüz Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBitlisOlayTipi Kapalı Cezaevine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24