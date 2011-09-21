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Bitlis Polis Meslek Yüksekokulu'na saldırı BİTLİS (A.A)

21 Eylül 2011 13:52

-Bitlis Polis Meslek Yüksekokulu'na saldırı BİTLİS (A.A) - 21.09.2011 - Bitlis Polis Meslek Yüksekokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis okulu öğrencisi şehit oldu, 1'i ağır 4 öğrenci yaralandı. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 09.00 sıralarında Bitlis'in Rahva mevkisindeki Polis Meslek Yüksekokulu'na uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiğini söyledi. Siyah renkli bir otomobilden açılan ateş sonucu okulun bahçesinde bulunan öğrencilerden 1'inin şehit olduğunu ve 4 öğrencinin de yaralandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: ''Siyah renkli, 34 HF 7879 plakalı otomobilden, sabah 09.00 sıralarında okulun bahçesinde bulunan öğrencilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis adayı şehit oldu. 1'i ağır 4 öğrencimiz de yaralandı. Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.'' Yılmaz, saldırı sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alındığını ve saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyonların başlatıldığını bildirdi. Bitlis Vali Nurettin Yılmaz, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Bitlis Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan olay yerine gelerek bilgi aldı.

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