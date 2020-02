Bitlisli minibüsçülerden çocuk istismarına tepki

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde 17 no\'lu Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi\'nde taşımacılık hizmeti veren minibüs sürücüleri, çocuk istismarı, cinayeti ve kaçırma olaylarına tepki gösterdi.

Bitlis\'te Cumhuriyet Caddesi\'nde toplanan sürücüler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi Başkanı Servet Bayram, önce Ankara Polatlı\'da 8 yaşındaki Eylül, ardından Ağrı\'da 4 yaşındaki Leyla\'nın acı haberinin tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden yaraladığını belirterek, şöyle dedi:

\"Önce Ankara Polatlı\'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı\'da, Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir\'den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor ve sosyal medya tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu üzücü ve menfur olaylar bizi derinden yaralamaktadır. Bu olayların sonucunda yetkili tüm kuruluşları ve STK\'ları bu gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler alınmasını, suçlulara hak ettiği cezanın verilmesini ve bu tür üzücü ve ciğerimizi yakan olaylar için önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlenmesini istiyoruz.\"

\'ÇOCUKLARIN YÜZÜNE BAKINCA EYLÜL VE LEYLA\'YI GÖRÜYORUZ\'

Çocuklara yapılanların ardından toplumun derinden yaralandığını belirten Bayram, \"İki masum evladımız Leyla ve Eylül\'ün arka arkaya gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede ve toplumun her kesiminde yarattığı üzüntü ve öfke, hepimize bazı gerçekleri çok net bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olayları yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği gerçeğidir. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara\'daki Eylül\'ün, Ağrı\'daki Leyla\'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu söylüyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Minibüs sürücüleri, açıklamanın ardından araçlarıyla kent içinde tur attı.



