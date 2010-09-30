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Bitlis'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1993 yılında, uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili, son günlerde basında yer alan bir takım haberler üzerine harekete geçti.

Söz konusu haberleri ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcıvekilliğince gerçekleştirilecek soruşturma çerçevesinde, ilk olarak, Bitlis'in yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin soruşturma yürüten ve takipsizlik kararı veren Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından, soruşturma dosyasının bir örneği istenecek.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen'in yürüteceği soruşturma kapsamında, önümüzdeki günlerde bir takım kişilerin ifadelerine de başvurulabileceği öğrenildi.


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