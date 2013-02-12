Bitlis'in ölümünü fotoğraflar da aydınlatamadı

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in öldüğü uçak kazasının fotoğraflarını inceleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Emniyet uzmanları, hazırladıkları raporda ''uçağın düşüş nedeninin tespit edilemediğini'' bildirdi.

Düşen uçağın enkazının hurdacıya satıldığının ortaya çıkmasının ardından, soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Şahin, incelenmek üzere, Genelkurmay Askeri Savcılığı'ndan kaza sonrasında çekilen fotoğrafları istedi.

15 fotoğrafı inceleyen uzmanların raporunda özetle, ''Mevcut fotoğraflarla sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı, bu nedenle uçağın düşmesiyle ilgili bir kanaatin oluşmadığı'' belirtildi.

Savcılığın, müzekkeresini cevaplayan Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü de ellerinde ''uçağın sabotaj sonucu düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığını'' belirtti.

Bu arada, Orgeneral Bitlis'in ölümüne ilişkin soruşturmada zaman aşımı 17 Şubat 2013'te doluyor.

Soruşturmanın zaman aşımına uğramaması için ''fail'' olarak bir kişinin ifadesinin alınması, savcılığın iddianame hazırlaması ve mahkemenin de iddianameyi kabul ederek kovuşturma başlatması gerekiyor.