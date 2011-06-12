-BİTLİS'İN KÖYÜNDE SEÇİME BOYKOT BİTLİS (A.A) - 12.06.2011 - Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyünde yaşayan 506 seçmen, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve köyün tek geçim kaynağı olan tütün ekiminin durdurulmasını gerekçe göstererek sandığa gitmedi. Arıdağ köyü eski muhtarı Muhittin Aktaş, köylülerin ortak bir karar alarak oy kullanmadığını söyledi. Köylülerle, oy kullanmama konusunda ortak karar aldıklarını belirten eski muhtar Muhittin Aktaş, seçimi protesto ettiklerini ifade etti. Aktaş şöyle konuştu: ''Önce ilimizin tek fabrikası olan Tekel Sigara Fabrikası kapatıldı. Bizim köyde yaşayan vatandaşın tek geçim kaynağı tütündü. Tütün ekimi de yasaklanınca ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadık. Geçimimizi sağlayamadık. Bu konuyu seçimden önce köyümüze gelen milletvekillerimize defalarca anlattık. Ancak bize alternatif bir çözüm bulamadılar. Geçimimizi yapamıyoruz. Biz de seçim zamanı gelince protesto ederek cevabımızı verdik.'' Köylülerden Rıza Aktaş, köyde hiç kimsenin sandığa gitmediğini ifade etti. Aktaş, ''Köylümüz çok perişan durumdaydı. Köyümüzdeki 506 seçmenden hiçbiri sandığa gitmedi. Köye gelen seçim kurulu görevlileri de az önce köyden ayrıldı'' diye konuştu. Arıdağ köyü muhtarı Şevket Bora'ya ise ulaşılamadı.