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Bitlis'in Hizam Kaymakamlığı konutuna saldırı: 1 polis şehit

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Hizan Kaymakamlığı konutuna, terör örgütü PKK mensupları roketli...

07 Ağustos 2011 03:00



T24 - Bitlis'in Hizan İlçesinde bir grup PKK’lı terörist, kaymakamlık, kaymakamlık lojmanı ve karşısındaki askerlik şubesine saldırdı. Polis memuru Yasin Hörbek şehit olurken, bir polis ve bir asker de yaralandı.


Hizan Kaymakamlık binası, Kaymakam Mustafa Adil Tekeli’nin kaldığı lojman ve karşısında bulunan askerlik şubesine dün gece saat 23.00 sıralarında roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte Tatvan Caddesi’nde bulunan lojmanının önünde nöbet tutan polis memuru şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. Saldırı üzerine asker ve polis karşılık verdi. Çıkan çatışmada Hizan Askerlik Şubesi’nde görevli bir asker yaralandı. Olay yerine takviye güvenlik güçleri sevkedildi. Yaralı polis ve asker helikopterle Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan polisin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kaymakam Tekeli, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırı nedeniyle ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.


Çatışmada şehit düşen polisin Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Yasin Hörbek, durumu ağır olan polisin de Kars’ın Kağızman nüfusuna kayıtlı Erdem Orhan olduğu açıklandı.

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