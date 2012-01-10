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Ekonomi

Bitlis'e borç ertelemesi ANKARA (A.A)

10 Ocak 2012 11:10

-Bitlis'e borç ertelemesi ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Bitlis'te yaşanan don afeti ile Van'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören Bitlis'teki gerçek ve tüzel kişilerin düşük faizli kredi borçları ertelendi. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Karara göre, 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören Bitlis'teki gerçek ve tüzel kişi üreticilerin (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, esnaf ve sanatkarların ise Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankanı A.Ş tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçları, 24 Ekim 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ertelenecek.  4 Kasım 2011 ve 14 Kasım 2011 tarihleri arasında Bitlis'te meydana gelen don afetine maruz kalan ve söz konusu afet nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seralarının en az yüzde 30 ve üzeri zarar gördüğü, 31 Ağustos 2010 tarihli kararnamede belirtildiği şekilde oluşturulan hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kapsamındaki kredi borçları, 24 Ekim 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenecek.  İl veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmallerin birer sureti Banka ve TKK'ya gönderilecek. Erteleme işleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilecek.  Kararın ertelemeye ilişkin maddeleri 4 Kasım 2011 tarihinden, diğer hükümleri 23 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. 

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