T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS ve Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde, PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi

06 Haziran 2018 19:28

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS ve Muş\'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde, PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay boyunca sürdürdüğü takibin ardından uyuşturucu madde satışı ve imalatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Muş\'un Bulanık ilçesinde 1, Bitlis\'in Tatvan ilçesinde 5 ve Bitlis\'in Ahlat ilçesinde 7 olmak üzere 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, metamfetamin, PKK terör örgütüne ait örgütsel dökümanlar, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilBitlis DHA BİTLİSMuşPKKBitlisJandarma KomutanlığıMuş BulanıkBitlis TatvanBitlis AhlatFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24