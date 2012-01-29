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Bitlis ve Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik operasyon BİTLİS (A.A)

29 Ocak 2012 19:12

-Bitlis ve Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik operasyon BİTLİS (A.A) - 29.01.2012 - Bitlis ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda,  terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, BDP Tatvan İlçe Başkanlığınca 31 Aralık 2011'de düzenlenen basın açıklaması sırasında ve sonrasında güvenlik güçlerine, kamu binalarına ve araçlarına taşla saldırdığı, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığı iddiasıyla 1'i Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 8'i Bitlis'in Tatvan ilçesi ile köylerinde olmak üzere toplam 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların Tatvan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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