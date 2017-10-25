T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Dağa gideni, hizmete harcadık

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat İlçesi'ne bağlı Ovakışla Beldesi'nde incelemelerde bulundu

25 Ekim 2017 16:12

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat İlçesi\'ne bağlı Ovakışla Beldesi\'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin hizmetlerini dağ yerine, hizmete harcadıklarını söyledi.
Vali Ustaoğlu, beraberinde Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile birlikte Ovakışla Beldesi\'ndeki inşaatları ve belediye tarafından yapılan hizmetleri inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül’den bilgi aldı. Daha sonra Belediye binasına geçen Vali Ustaoğlu burada açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu, \"Belediyenin hizmetleri maalesef ama dağa,  ama başka yerlere başka amaçlarla gidiyordu. İşte bunların hepsini önüne geçildiğini, devletimizin sağlamış olduğu imkanları nasıl hizmet olarak hakkımıza döndüğünü işte görmüş olduğumuz incelemede yerinde müşahede etmiş olduk. İnşallah bu çalışmalar devam edecek. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Devletimizin imkanları vatandaşlara hizmet noktasında nasıl götürüldüğünü bir kez daha yerinden müşahede etmiş olduk. Ovakışla beldemiz tabii ki bizim için çok önemli bir belde. İlimizde ve ilçemizde tarımın en fazla işlendiği, potansiyeli bu anlamda güçlü olan bir beldemiz\" dedi.
Ovakışla’ya destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesine de teşekkür eden Vali Ustaoğlu, \"Güzel bir parkı önümüzdeki ay içerisinde hizmete açacağız. Bunun yanında belediyemizin çocuklarımıza yönelik okulumuzun yanında yapmış olduğu basket sahası ve sportif aktivitelerin yapılacağı saha çalışmaları da devam ediyor\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİS ValisiUstaoğlu AhlatOvakışla BeldesiYapılanVali UstaoğluAhlat Kaymakamı Mustafa AkgülAhlat KaymakamıOvakışla Belde Belediye Başkan Vekili Mustafa AkgüldenDahaBelediyeUstaoğluDevletimizinOvakışla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24