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Bitlis Valisi Ustaoğlu bayram öncesi karakolları ziyaret etti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesi il ve ilçelerdeki jandarma karakollarını gezerek burada görev yapan personellerle bayramlaştı

30 Ağustos 2017 21:50

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesi il ve ilçelerdeki jandarma karakollarını gezerek burada görev yapan personellerle bayramlaştı.
Bitlis Valisi Ustaoğlu, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte bölgedeki jandarma karakollarını ziyaret etti. İlk olarak Kaynarca Karakolu\'na giden Vali ve beraberindekiler, bölge ile ilgili bilgiler alırken, burada görev yapan askerlerle de sohbet etti. Burada görev yapan askerler sayesinde geceleri rahat uyuduklarını belirten Vali Ustaoğlu, terörle mücadeledeki bu kararlılığın ardından hain terör örgütünün kökünü bu bölgeden kazıyacaklarını belirterek şöyle konuştu:
\"Buradaki en büyük gücümüz çok kıymetli kahramanlarımız, mehmetçiklerimizdir. Sizler burada 24 saat gözünüzü kırpmadan memleketi için, bayrağı için, vatanı için, ezanı için vermiş olduğunuz mücadele bizim en büyük gücümüz, en büyük güvencemizdir. Biz her gece kafamızı yastığa rahat koyuyorsak sizin burada verdiğiniz mücadeleden dolayıdır. Allah yardımcınız olsun diyoruz. Bugünde burada başta Kurtuluş Savaşı\'nda ve bu ülkenin bağımsızlığında mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit verdiğimiz tüm şehirlerimize 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Yine her gün bu memleketin her köşesinde mücadele veren şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Önümüzde kutlayacağımız Kurban Bayramı var. Sizler ailelerinizden, sevdiklerinizden uzaksınız. Ama bizler de bugün burada sizleri yalnız bırakmamak için buradayız. Bir nebze de olsa duygularınızı, heyecanınızı paylaşmaya geldik. Kutlayacağınız Kuran Bayramı\'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.\"
Bölgenin artık huzur, emniyet ve güven şehri olarak anılacağınıda söyleyen Vali Ustaoğlu, \"Yaklaşan eğitim öğretim sezonumuz başta olmak üzere, üniversitemize gelecek birçok kişiyle beraber tarihteki gibi ilim şehri olmaya devam edecektir. En önemli mesajımız; mehmetçiklerimizin her biri memleketleri, bayrakları, vatanları için en kutsal görevi yerine getiriyorlar. Bizde burada hepimiz biriz, beraberiz. Bizler burada beraber olduğumuz sürece kimse bu memleketin bileğini bükemez\" dedi. 
Vali ve beraberindekiler daha sonra üs bölgelerindeki askerleri de ziyaret ederek, nöbetteki askerlerle sohbet etti. Vali Ustaoğlu üs bölgesi ziyaretinin ardından Eğritaş Köyü\'nde hayatını kaybeden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un yakını Cezmi Aykutalp’in taziyesine katıldı. Vali Ustoğlu ve beraberindekiler son olarak Tatvan ilçe girişindeki insansız kontrol noktasını da ziyaret ederek, İlçe Kaymakamı M. Ali Özkan’dan bilgi alıp burada görev yapan polislerle sohbet etti. 

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