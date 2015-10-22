Bitlis Valisi: Devletin 40-50 milyon lirası çarçur olmuş; iş rezil, sorumlu, suçlu yok!

İl Kordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kurum amirlerini çeşitli konularında uyaran Bitlis Valisi Ahmet Çınar, birtakım iş ve işlemlerde gevşeklik gördüğünü belirterek, "Ortada koskoca bir enkaz var. Devletin çarçur olmuş 40-50 milyon TL’si var. İş rezil. Sorumlu yok, suçlu yok. Böyle bir saçmalık böyle bir rezillik olmaz. Bunu da bir örnek olarak söylüyorum. Kimseyi de burada töhmet altında bırakmak için söylemiyorum. Ama ortada sıkıntılar var" dedi.

DHA'nın haberine göre, Bitlis’te 2015 yılının son koordinasyon toplantısı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya yatırımcı bölge ve il müdürleri, Vali Yardımcısı Salih Altun, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve belediye başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, kurum amirlerine seslenerek, işlerini iyi takip etmelerini istedi. Kentteki projelerin toplam değerinin 2 milyar 872 bin 519, yatırım ödeneğinin 244 milyon 307 bin, nakdi harcamanın 305 milyon 702, yatırım oranının ise yüzde 125 oranında gerçekleştiğini belirten Vali Çınar şöyle konuştu:

"İşlerimizde ahlak vizyonumuz olmalıdır. İşi ehil olana yaptıracağız. Yaptırırken de araştıracağız. Hem fiyat olarak hem de nitelik olarak. İşin kaygısını gütmek gerekiyor. Açıkçası buradaki görevim 2 aya yaklaştı. Birtakım konularda ve kurumlarda ciddi gevşekliklerin olduğunu gözlemledik. Birtakım konularda ciddiyetsizlik olduğunu keşfettik. Buna kimsenin ne haddi ve ne de hakkı var. Biz bir görev almışız, sorumluluk almışız, bunu her birimiz gereği gibi yapmak zorundayız. Gevşeterek, işin altına elimizi koymayarak, birilerine işleri havale ederek, 'nasılsa benim cebimden çıkmıyor' gibi insanın şahsına, karakterine uymayan tavırlar hiçbirimize de yakışmaz.

"Herkes makamının gereğini yapmak zorunda"

Geçmiş toplantılarda söylemiştim. Biz kendimiz iyi olabiliriz, kurumumuzdaki doğru ve kaliteli işi ahlaklı işi vizyonel işi il müdürleri olarak biz sağlayacağız. Bizim dürüst ve düzgün olmamız yetmez. Ne gerekir? Emrimiz altındaki memurların, çalışanların işlerini kontrol etmek ve onların daha iyi iş yapmalarını sağlamak, motivasyon sağlamak, araştırmasını yapmak da bizim işimizdir. Herkes makamının gereğini yapmak zorunda. Kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Bununla ilgili olarak herkesin bir tarzı vardır. Bütün işlerin peşine vali olarak ben düşemem. Kim nasıl yaptıysa araştırırım. Bir yanlış bulursam da, tarzım değil, görevim gereği asla affetmem. Disiplin, soruşturma, savcılık, tazminat her türlü sonuna kadar giderim. Bu benim tarzım. Bunu neden söylüyorum? Birtakım iş ve işlemlerde gevşeklik gördüğüm için söylüyorum.

Ortada koskoca bir enkaz var. Devletin çarçur olmuş 40-50 milyon TL’si var. İş rezil. Sorumlu yok, suçlu yok. Böyle bir saçmalık böyle bir rezillik olmaz. Bunu da bir örnek olarak söylüyorum. Kimseyi de burada töhmet altında bırakmak için söylemiyorum. Ama ortada sıkıntılar var. İşini düzgün yapan adam benim için önemlidir. Kaymakam arkadaşlarımıza da buradan aynı anlamda kontrol etmelerini bekliyorum. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Çınar konuşmasının ardından kurum amirlerine söz vererek yatırımları hakkında bilgiler aldı. Toplantı önümüzdeki dönem yapılacak yatırımların değerlendirilmesi ile de sona erdi.