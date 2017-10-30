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Bitlis Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, ilde etkisini gösterecek kuvvetli fırtına nedeniyle, halkı soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyardı

30 Ekim 2017 16:32

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, ilde etkisini gösterecek kuvvetli fırtına nedeniyle, halkı soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, \"30 Ekim 2017 Pazartesi günü Doğu Anadolu\'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz\'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına seklinde rüzgâr esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir\" denildi.

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