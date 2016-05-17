Bitlis Valiliği: 600 kilo el yapımı bomba ele geçirildi

Bitlis Valiliği, Güroymak ilçesine bağlı Kavunlu Mahallesi'nde 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 600 kilo el yapımı bomba, 250 gram plastik patlayıcı bomba ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“Harekat kontrolündeki Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 16 Mayıs 2016 tarihinde Bitlis ili Güroymak ilçesi Kavunlu Mahallesi bölgesinde icra edilen Şehit J. Uzm. Onb. İbrahim AY-1 operasyonunda, güvenlik güçlerine karşı ve özellikle geçiş güzergahlarında kullanılmak üzere arazide gömülü olarak 600 kilogram el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler 600 kilogram EYP ve 250 gram plastik patlayıcı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiş, 3 adet uzaktan komutalı (R/F) anahtar düzeneği ile 580 adet mühimmat Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler ve mühimmatlar ise şu şekilde:

"2 adet 100 kg’lık mavi bidon içerisinde infilaklı fitil ile desteklenmiş EYP, 1 adet 100 kg’lık mavi bidon içerisinde infilaklı fitil ile desteklenmiş EYP, 3 adet 50 kg’lık beyaz bidon içerisinde infilaklı fitil ile desteklenmiş EYP, 3 adet tadil edilmiş piknik tüpü içerisinde infilaklı fitil ile desteklenmiş 75 kg EYP, 4 adet 5 kg’lık zeytin tenekesi içinde ticari/solüsyon patlayıcı (ANFO) ile desteklenmiş ve 6 cm’lik çivilerle parça etkisi yapması amaçlandığı anlaşılan toplamda 40 kg. EYP, 250 gr plastik patlayıcı, 2 kg ticari/solüsyon patlayıcı (ANFO), 1 adet 12 volt’luk akü, 1350 m elektrik kablosu, 3 adet uzaktan komutalı (R/F) anahtar düzeneği, 5 m infilaklı fitil 1 metresinde 5 gr patlayıcı bulunan, 3 adet 8’li pil bloğu, 3 adet fünye ve 580 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. mühimmatı"