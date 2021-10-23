Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun, TÜGVA için "paralel terör örgütü” uyarısında bulunmuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) için dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun’un, “paralel terör örgütü” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

TÜGVA’ya ilişkin “sızdırılan” ve sosyal medyaya yayımlanan belgelerde yeni skandallar ortaya saçılmaya devam ediyor. Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın eski bir vakıf üyesinin “sızdırdığı” belgelere dayandırdığı haberine göre, Tekirdağ, Sakarya, Kütahya, Kırıkkale, Uşak, Tokat, Şanlıurfa, Bingöl ve Siirt’te devlete ait birçok arazi ve binanın devri için yapılan çalışmalar yapan TÜRGEV’in Bitlis’te önemli bir “engelle” karşılaştı. TÜGVA Bitlis İl Temsilciliği’nin raporunda dönemin valisi Ahmet Çınar’ın Bölge Trafik Denetleme noktasını vakfa tahsis etme teklifinde bulunduğu, gerekli adımların atılması için vakıf üyelerini dönemin vali yardımcısı Salih Altun’a yönlendirdiği belirtiliyor. Bunun üzerine Altun ile görüşme yapan vakıf üyeleri, genel merkeze gönderdikleri raporlarında toplantıya ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

“Derneklerin, vakıfların, devleti sömürü düzenine alet olduğunu, gerekli maddi kaynağı üyelerin karşılaması gerektiğini söyledi. Vakfımızın sırtını iktidara dayayıp bir özgüven ve kibirle hareket ettiğini, genel merkezimizdeki ağabeylerimiz için zengin, kibirli, altında Audi Q7’ler olduğunu, hiçbirimizin amacının gerçekte İslama hizmet olmadığını iddia etti. Salih Bey, Ensar, İlim Yayma, TÜGVA ve TÜRGEV için paralel terör örgütü gibi yapılandığımızı, sonumuzun da onlar gibi olacağını söyledi. Vakfımıza ‘Kıl’ olduğunu açık açık söyledi. Salih Bey’in tutumu sizlerin takdirine bırakıyorum.”