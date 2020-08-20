Cami yapılması için Diyanet’e bağışlanan arsaya, istimlak bedeli alınarak trafo kuruldu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Ömer Subaşı’nın, 31 yıl önce cami yapılsın diye Diyanet’e vakfettiği araziye cami yerine trafo kuruldu. Diyanet, söz konusu trafo için VEDAŞ’tan istimlak bedeli aldı. Ömer Subaşı’nın vasiyetinin yerine getirilmediği için hukuki yollara başvuran çocukları halen sonuç alamadı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, konuya ilişkin defalarca kez Diyanet yetkilileri ile görüşen aile tüm çabalarına rağmen bir sonuç alamadı. 2015 yılında ise resmi yollardan vakfa bir yazı yollayan aile, bağış şartının ihlal edildiğini ve bu şartın bir ay içerisinde yerine getirilmemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Bunun üzerine Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı adına verilen yanıtta söz konusu trafonun iklim şartlarından dolayı bir ay içerisinde kaldırılmasının mümkün olmadığı belirtilerek aileden ek süre istendi.

Ancak üzerinden geçen 5 yıla rağmen ne trafo kaldırıldı, ne de cami yapıldı. Söz konusu arazinin bedelinin ise 1 milyon TL’yi aşkın olduğu öğrenildi.