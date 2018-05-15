Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık arama/ankesör yöntemi ile tespiti yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara imamlık yapan sivillere yönelik operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 27 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Bitlis\'e getirileceği belirtildi. Şüphelilerin albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf ve emekli askerler ile bu kişilere imamlık yapan siviller olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin de arandığı bildirildi.