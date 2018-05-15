T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı

15 Mayıs 2018 17:18

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık arama/ankesör yöntemi ile tespiti yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara imamlık yapan sivillere yönelik operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 27 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Bitlis\'e getirileceği belirtildi. Şüphelilerin albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf ve emekli askerler ile bu kişilere imamlık yapan siviller olduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin de arandığı bildirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSFETÖPDYBitlis Cumhuriyet BaşsavcılığıTürk Silahlı KuvvetleriFETÖPDY mensubuBitlisDiğerSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24