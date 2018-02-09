Bitlis merkezli 9 İlde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bitlis merkezli, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bursa, Edirne, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Yozgat illerinde 10 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, E.Ç., M.B., E.I., S.B.S, G.D., S.K., S.A.Ş., F.A. ve B.T. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumda bulunan birkişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

