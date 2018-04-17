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Bitlis merkezli 6 kentte FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 6 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı

17 Nisan 2018 21:27

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 6 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli olarak Eskişehir, Yozgat, Elazığ, Tokat ve Zonguldak\'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, emniyette görevli 21 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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