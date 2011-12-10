Bitlis Eren Üniversitesi'nde 'atama' krizi...

T24 -

Yeğen de fotoğrafçı



Cımbızla çekilmiş örnekler...



Satır-bıçakla gelmedi ya

Tepki çeken iddialar şöyle:Üniversite'nin Genel Sekreterliği görevine vekaleten getirilen Serdal Özbay, Rektör Prof. Dr. Mahmut Doğru'nun eşinin kuzeni. Özbay'ın eşi Oya Özbay ise üniversitenin Mimarlık-Mühendislik Fakültesi'ne sekreter olarak atandı.Genel Sekreter Vekili Özbay'ın yüzde 40 görme kaybı bulunan yeğeni Talat Özbay engelli kadrosundan işe alındı, Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde fotoğrafçı olarak görevlendirildi. Şikayet dilekçesinde Tatvan Belediyesi eski Mezbaha Müdürü Salih Aygün'ün, üniversitenin 'Kültür Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı'na atandığı belirtiliyor. Dilekçeye göre Aygün'ün amcasının oğlu da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na getirilmiş. Şikayet dilekçesinde, bu kişilerin yanı sıra 10'a yakın başka ismin de eş-dost ilişkisi sayesinde işe alındığı öne sürüldü. Tartışılan isimlerin Genel Sekreter Vekili kuzen Serdal Özbay gibi Elazığlı olması dikkat çekti. Hatay doğumlu olan Rektör Doğru da daha önce Elazığ Fırat Üniversitesi'nde görev yapmıştı.Rektör Doğru, atamalarda birikimin kriter alındığı savundu: İsimler 270'in üzerinde personel arasından cımbızla çekilmiş. İddiaların büyük kısmı gerçek dışı. Doğu ve Güneydoğu'ya yeni açılan üniversitelere yetişmiş eleman bulmakta sıkıntı var. Genel Sekreter Vekili Serdal Özbay, eşimin uzaktan akrabası. İstanbul'da Maliye'ye bağlı birimde çalışırken, 500 lira düşük maaşla geldi. O gelince eşi Oya Hanım da geldi. Serdal Bey'in görme kaybı bulunan yeğeninin işe alınması sosyal devletin gereği. Sadece fotoğraf değil birçok işle ilgileniyor. Kültür Sağlık ve Spor Daire Başkanı arkadaşımızın daha önce mezbaha müdürü olup olmadığını bilmiyorum. Kriterleri taşıdığı için işe aldık. Bu iddialara karşı yargıya başvurdum, dava süreci devam ediyor.Rektör Doğru'nun eşinin kuzeni olan Genel Sekreter Vekili Serdal Özbay ise tepkili: İstanbul'da İller Bankası'nda görev yapıyordu. Bitlis'e atamam gerçekleşince, eşimin de tayinini istedik. Diğer kurumlarda uygun yer bulunamayınca, üniversitede göreve başladı. Özürlü kadrosunda görevli yeğenim, üniversiteye faydalı olmak için uğraşıyor. Görme kaybı körlük anlamına gelmiyor ve fotoğraf çekebiliyor, birçok işe de koşturuyor. Kültür Sağlık ve Spor Daire Başkanı arkadaşımızın göreve alınmasında etkili olduğum ileri sürülüyor. Doğru değil, atamaları Yönetim Kurulu yapıyor. Mezbaha müdürlüğü yaptı diye üniversiteye satırla, bıçakla gelecek değil ya. 4 yıllık üniversite mezunu. Yüksek lisans yapıyor ve daha önce turizm dersleri vermiş bir kişi.(Akşam - Ömür Emlik)